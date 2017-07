PF prende homem que recebeu cobra pelos Correios

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem de 29 anos, que recebeu, dentro de uma caixa de encomenda postal dos Correios, uma cobra de uma espécie exótica dos Estados Unidos. O receptador foi preso em casa, em Duque de Caxias, onde os agentes encontraram outros animais ameaçados de extinção.

A prisão ocorreu após os agentes da PF, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e com apoio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), interceptarem a encomenda postal que continha em seu interior a cobra-do-milho, originária dos EUA e que exige licença para entrar no Brasil.

Na residência do destinatário da encomenda, os policiais identificaram que eram mantidos em cativeiro outros animais. O preso foi indiciado por receptação, maus tratos, captura e manutenção de animais silvestres em cativeiro.