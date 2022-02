PF grampeia 25 suspeitos de tráfico internacional de drogas no Rio e em mais quatro estados

Pelo menos 25 pessoas foram presas nesta terça-feira (15), durante a deflagração de duas megaoperações da Polícia Federal (PF) contra o tráfico internacional de drogas. As ações acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. As investigações contaram ainda com a colaboração de órgãos investigativos da Europa e dos Estados Unidos. Quatro pessoas foram presas na Espanha.

Ao todo, foram expedidos 86 mandados judiciais – sendo 39 deles de prisão – pela 5ª e 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Cerca de 200 policiais federais, além de membros do Ministério Público Federal (MPF) e auditores fiscais, participaram das duas operações, batizadas de Turfe e Brutium.

Uma das equipes foi com dois blindados do Comando de Operações Táticas (COT) para a Vila Cruzeiro, na Penha. Houve intenso tiroteio, segundo moradores.

Por causa da operação, 15 unidades escolares da rede municipal no Complexo da Penha foram fechadas e só ofereceriam atendimento remoto. Na última sexta-feira (11), uma operação na região terminou com nove mortos em confronto. A polícia informou que todos eram criminosos.

A PF contou com o apoio da Receita Federal, com o Ministério Público Federal (MPF), com a Drug Enforcement Administration (DEA) — a agência antidrogas dos Estados Unidos — e com a Europol.

Dez toneladas de cocaína

Em dois anos de investigações, a PF apreendeu pelo menos 10 toneladas de cocaína e reteve quase R$ 15 milhões. Em pouco mais de um ano, a quadrilha movimentou R$ 250 milhões.

“Houve um redirecionamento dos esforços dos criminosos para o Rio de Janeiro porque acharam que encontrariam mais facilidade aqui — e se enganaram completamente”, afirmou João Garrido, da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da PF.

Fabrício Martins Rocha, coordenador-geral de Polícia de Repressão a Drogas da PF, afirmou que o tráfico da Vila Cruzeiro armazenava a droga lá antes de despachá-la para a Europa.

“Os investigados ofereciam logística, transporte, comércio e armazenamento da droga. A gente identificou uma pessoa de origem estrangeira que estava atuando aqui, e foi presa hoje, no RJ”, emendou Garrido.

‘Turfe’ e ‘Brutium’

Batizada de Turfe, a operação buscava cumprir 20 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão nos estados do Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, além de medidas de cooperação policial no Paraguai, Espanha e Emirados Árabes (Dubai).

Em um ano e meio de investigações, foram apreendidas mais de oito toneladas de cocaína, tanto no Brasil, quanto na Europa. Além disso, mais de R$ 11 milhões foram arrecadados dos criminosos.

O nome da operação faz referência a uma das formas de lavagem de capitais da organização criminosa, que é a aquisição e negociação de cavalos de corrida. Casas de câmbio também eram usadas no esquema.

Já na Operação Brutium, os policiais federais buscavam cumprir 19 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão nos estados do Rio, Santa Catarina e São Paulo.

Em dois anos de investigações, a PF preendeu mais de duas toneladas de cocaína no Brasil, na Europa e na África, e R$ 3,5 milhões.