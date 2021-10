PF e Marinha apreendem veleiro com mais de 600 quilos de haxixe

NATAL (RN) – A Polícia Federal e a Marinha do Brasil interceptaram e apreenderam um navio veleiro com mais de 600 quilos de haxixe na costa brasileira. Na ação, dois italianos foram presos e levados para a sede da Polícia Federal em Natal. O navio ficou atracado na Base Naval da capital potiguar.

Segundo a PF, o navio foi interceptado na madrugada do último domingo (26) a cerca de 180 quilômetros de Fernando de Noronha. O veleiro Lamia, que tem bandeira do Panamá, estava carregado com 632,65 kg de haxixe.

De acordo com a polícia, a interceptação do veleiro Lamia ocorreu com autorização das autoridades panamenhas. A embarcação teria partido do continente europeu com a droga. Ainda segundo a PF, a operação seria resultado da troca de informações entre agentes da PF, de agências estrangeiras, e da Marinha.

Somente este ano, a Polícia Federal no Rio Grande do Norte e a Marinha do Brasil participaram de outras duas grandes apreensões de drogas em alto-mar. A primeira ocorreu em 14 de fevereiro, quando foram apreendidas 2,2 toneladas de cocaína na costa pernambucana. A segunda, em 16 de junho, quando 4,3 toneladas de haxixe foram encontradas a bordo de um veleiro, a 426 km de Recife.