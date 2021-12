PF cumpre mandados contra esquema de desvio de verbas em Barra do Piraí, no Sul Fluminense

Foram expedidos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os suspeitos

A Operação Skal, desencadeada hoje (15) pela Polícia Federal contra desvios de verbas colocou Barra do Piraí, município do Sul Fluminense, na mira. No alvo das investigações estão servidores do alto escalão da Secretaria de Saúde, agentes de hospitais conveniados e empresários. Eles são suspeitos de participar de um esquea que desviou mais de R$ 6 milhões. O dinheiro é oriundo da esfera federal.

O objetivo dos agentes era cumprir quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão em Barra do Piraí, Vassouras, Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e na capital.

A investigação da PF, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), teve início em 2018, com base em denúncias sobre desvios de recursos públicos em obras realizadas em hospitais locais. A força-tarefa informou que servidores municipais estavam atuando em conjunto com empresas para desviar recursos destinados à saúde do município, principalmente por meio de hospitais privados, mas que atendem à população por meio de convênio com o Poder Público.

Os investigados vão responder pelo crime de peculato, corrupção passiva e associação criminosa. Skal faz referência à palavra “saúde” em línguas escandinavas, sendo usada nesse sentido desde o tempo dos vikings.