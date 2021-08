PF apreende 400 kg de cocaína escondidos em casco de navio

Agentes federais apreenderam aproximadamente 400 quilos de cocaína durante uma fiscalização de rotina realizada no Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, na última quinta-feira. A fiscalização foi feita após a Delegacia de Repressão a Drogas da PF ter sido alertada sobre uma movimentação suspeita de uma pequena embarcação navegando próximo a navios atracados no porto, na noite anterior à apreensão.

A droga foi descoberta por mergulhadores do Núcleo de Polícia Marítima da PF durante a vistoria do casco de um navio que iria para Portugal, na Europa.

O material apreendido foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Rio para formalizações de praxe e será submetido à perícia técnica e pesagem definitiva. A PF abriu um inquérito para tentar identificar os responsáveis pelo transporte da droga.