PF apreende 188 tabletes de cocaína em navio na Baía de Guanabara

A Polícia Federal apreendeu 188 tabletes de cocaína que estavam num navio fundeado (ancorado) na Baía 1de Guanabara, no último sábado. A drogas estava escondida em cinco bolsas. A ação contou com o apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom). Ninguém foi preso.

Há cerca de dois anos a PF vem aumentando o cerco a traficantes que agem nos portos do Brasil, principalmente os do Rio. Além de navios, traficantes ameaçam pescadores que não cedem seus barcos para transporte de drogas. Algumas ilhas na Baía são usadas como depósitos pelas quadrilhas.

As drogas que transportadas em embarcações costumam chegar em comunidades perto do mar, como favelas da Ilha do Governador (Zona Norte da capital), no Complexo do Salgueiro (São Gonçalo, na Região Metropolitana), no Morro do Preventório (Niterói, na Região Metropolitana) e na Favela Kelson’s (Penha, na Zona Norte da capital).