Pezão anuncia mais de 60 escolas em tempo integral no Rio

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, anunciou a inauguração de 61 escolas em tempo integral no estado, que irão oferecer ensino médio profissionalizante em Técnico de Administração. Os alunos que se formarem nessas unidades terão ênfase em empreendedorismo.

As matrículas poderão ser realizadas a partir do dia 31 de outubro através da internet, no site Matrícula Fácil. Os alunos que concluírem os estudos nessas escolas terão registro profissional do Conselho Regional de Administração (CRA).

“Sempre acreditei neste modelo de escolas em tempo integral, pois o caminho para transformação e formação da cidadania passa pela educação. É importante destacar que, nos últimos quatro anos, teremos implantado mais escolas em tempo integral profissionalizantes, 105% a mais do que o acumulado deste modelo em toda história do Rio de Janeiro”, afirmou o governador Pezão.

O secretário de estado de Educação, Wagner Victer, afirmou que em muitos casos estão sendo aproveitadas estruturas de outras unidades, que estavam subutilizadas.

“Das 61 novas escolas nessa modalidade, 26 serão ‘Brizolões’ [CIEPs]. Com isso, além do ganho pedagógico e de desenvolvimento dos alunos, o projeto também se torna uma ação de resgate desses patrimônios que estavam subutilizados”, disse Victer.