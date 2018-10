Petrobras reduzirá preço da gasolina em 2% a partir de amanhã

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em mais 2% nas refinarias. Com o reajuste, o valor do combustível cairá para R$ 2,0639 por litro a partir de amanhã (23).

No último sábado (20), o preço da gasolina nas refinarias já tinha sido reduzido em 2%, após mais de 8 dias de preços inalterados.

Com a nova redução, preço cobrado nas refinarias passa a ser o mais baixo desde 25 de agosto (R$ 2,0544). O repasse do reajuste para o preço final, entretanto, vai depender dos postos.

Já o preço do diesel segue mantido em R$ 2,3606 até 29 de outubro, em meio ao programa do governo federal de subsídio ao combustível.

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo sobretudo o preço internacional e o câmbio.

Em setembro, a Petrobras anunciou uma flexibilização na sua política de preços e a adoção de um mecanismo de proteção financeira (conhecido como hedge), que permite aumentar os intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias.