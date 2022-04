Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 5,58%

A partir de hoje (9), o preço médio de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg, o equivalente a R$ 54,94 pelo botijão de 13kg. Haverá redução média de R$ 3,27 por 13 kg.

“Acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e coerente com a sua política de preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras”, diz a nota.

O último reajuste no preço do gás havia ocorrido no dia 11 de março. Na ocasião, o valor médio de venda do GLP foi reajustado em 16,1%, passando de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg. Este reacerto gerou desgaste à petroleira.

O anúncio da estatal ocorreu dois dias depois de o governo federal indicar José Mauro Ferreira Coelho para presidir a empresa. Para que a substituição seja efetuada, o governo deve enviar a indicação dos nomes para a estatal, que serão votados em assembleia-geral ordinária da Petrobras. A previsão é de que a votação ocorra em 13 de abril.