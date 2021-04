Petrobras anuncia aumento do gás natural

A Petrobras anunciou ontem (4) um aumento de 39 por cento no preço do gás natural a partir de 01 de maio. A elevação vai acontecer por metro cúbico. De acordo com a empresa, a variação acontece pela aplicação das fórmulas dos contratos de fornecimento, que vinculam o preço à cotação do petróleo e à taxa de câmbio.

Esta parcela do preço é atualizada anualmente no mês de maio pelo índice do IGP-M. Entretanto, entre março de 2020 e março de 2021, o índice registrou uma alta no percentual de 31%. As atualizações dos preços dos contratos são trimestrais.

Ao longo do ano passado, os preços do gás natural às distribuidoras chegaram a ter redução acumulada de 35% em reais e de 48% em dólares. O motivo foi efeito da queda dos preços do petróleo no início do ano.

De acordo com a Petrobras, o valor preço final do gás natural que chega ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda, mas também pelas margens das distribuidoras (e, no caso do gás veicular, dos postos) e pelos tributos federais e estaduais.