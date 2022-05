Pesquisa: Castro fica isolado na liderança na disputa a governo do estado do RJ

O governador e candidato à reeleição Claudio Castro (PL) está isolado na liderança nas eleições para governador do Rio. Pela primeira vez, a Pesquisa Quaest mostra que ele tem 25% e 26% nos dois cenários usados, enquanto o seu maior adversário, Marcelo Freixo (PSB) está com 18% e 19%, com a margem de erro é de 2.8 p.p.. O grau de confiança é de 95%.

No 2º e 3º pelotão vem o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), com robustos 8%, seguidos por André Ceciliano (PT) e Paulo Ganime (Novo), ambos com 2%. E finalmente, Felipe Santa Cruz (PSD), com apenas 1%. Já no 2º turno, Claudio Castro venceria qualquer um de seus adversários.

A proporção dos que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar chega a 33%. Os indecisos representam 10%. oram entrevistadas 1.200 pessoas face a face entre os dias 12 e 15 de maio. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-01548/2022 e RJ-09916/2022.