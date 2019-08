‘Pescador de dinheiro’ vai preso dentro de agência bancâria na Baixada

Policiais civis prenderam suspeito de aplicar golpes bancários em caixas eletrônicos no Rio e Baixada. Agentes monitoram quadrilha que há meses nas regiões

Fabiano de Sousa Silva, apontado como o principal integrante de um bando que praticava golpes e fraudes bancárias em diversos locais da Capital e Baixada Fluminense, foi preso na última quarta-feira por agentes da Polícia Civil no Rio. De acordo com os agentes da 64ª DP (São João de Meriti), o principal golpe, conhecido como ‘Pescaria”’, acontecia quando os criminosos instalavam um dispositivo na boca do caixa eletrônico e voltavam no fim do expediente bancário ou mesmo no dia seguinte para “pescar” os envelopes que ficavam retidos pelo mecanismo.

Atuou no aeroporto Santos Dumont

A polícia informou ainda que durante os dois meses que duraram as investigações foi possível detectar que o bando atuou em seis oportunidades, não só na Baixada como em bairros da Zona Oeste do Rio como Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Em 2018, o bandido foi detido pela Polícia Civil quando aplicada um dos golpes no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. Ele irá responder por furto mediante fraude com pena máxima de 8 anos e formação de quadrilha.