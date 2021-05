Pesagro-rio inaugura laboratório de solos em Nova Friburgo, na Região Serrana do RJ

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro-Rio) inaugura hoje (21) as novas instalações do laboratório de solos do Centro Estadual de Pesquisa em Horticultura, em Nova Friburgo, na Região Serrana. A estrutura estava fechada há seis anos e volta a ficar disponível para os mais de 160 mil agricultores fluminenses. A Pesagro-Rio é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

O Lab-Solos vai atender às necessidades de análises de projetos de pesquisa científica da Pesagro-Rio e de instituições parceiras, além de auxiliar o produtor rural que precisa dessa tecnologia como base de desenvolvimento sustentável para seus cultivos agrícolas.

Para o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, a reabertura do laboratório enfatiza a importância da Pesagro-Rio para a melhoria de vida do produtor rural:

“As pesquisas de solos servem como base de qualquer agronegócio. Elas permitem ao produtor rural não só a melhoria da produção, como a busca por soluções mais eficazes para gestão da lavoura”, explicou o secretário.

Com o novo laboratório, o agricultor poderá entregar a amostra de solo diretamente na sede, localizada na Estação Experimental da localidade do Campestre, ou entregar no Banco de Alimentos na Ceasa – Conquista, também em Nova Friburgo. Ele também poderá enviar a amostra pelos Correios para os endereços que contam no site da Pesagro-Rio (www.pesagro.rj.gov.br).

“A análise da terra é essencial para o uso racional de fertilizantes e de corretivos, e para a preservação ambiental, ao evitar o uso excessivo ou desnecessário de adubos. Com os resultados da Análise de Rotina da Fertilidade do Solo, o produtor poderá seguir uma correta recomendação de adubação e calagem, além de evitar desequilíbrios nutricionais nas culturas, desperdício e gastos com insumos desnecessários, entre outros benefícios”, ressaltou o diretor técnico da Pesagro, Silvio Galvão.

Já o presidente da empresa, Paulo Renato Marques, destacou a importância da reinauguração do laboratório para alcançar objetivos organizacionais da Pesagro. “Nossa missão enquanto empresa de pesquisa é viabilizar soluções tecnológicas que auxiliem o desenvolvimento rural do estado do Rio, e é fundamental que o produtor tenha acesso a esse tipo de tecnologia. É a análise de solos que permite a otimização da produção de qualquer cultura, o que em última análise significa mais receita para o pequeno produtor”, afirmou o presidente.

Permite adoção de estratégias mais eficazes

A nova estrutura da Pesagro-Rio permitirá que produtores adotem estratégias mais eficazes na gestão dos respectivos solos, otimizando produções e obtendo mais lucro. O produtor interessado em realizar a Análise de Rotina da Fertilidade do Solo e obter mais informações sobre a coleta e envio do material pode entrar em contato pelo WhatsApp (22) 98816-1616, e-mail [email protected], www.pesagro.rj.gov.br, ou demais canais de comunicação da empresa.

A inauguração do novo laboratório será transmitida on-line pelo YouTube e pelas redes oficiais da Pesagro. Para participar do evento, acesse o link: https://bit.ly/3wh9xX0.

Conheça o Labs-Solos

A Pesagro-Rio realiza a análise do solo em seu laboratório, o que ajuda produtores rurais a aumentarem a sustentabilidade das atividades. São diversos tipos e técnicas para se fazer a análise do solo, sendo o método mais simples e tradicional a realização da Análise Química de Rotina da Fertilidade do Solo. Trata-se de um procedimento consolidado que foi a base para definição das orientações de recomendação de adubação e calagem da pesquisa.

Os resultados obtidos na Análise de Rotina de Fertilidade do Solo são: Fósforo Disponível (P); Potássio Trocável (K+); Cálcio Trocável (Ca2+); Magnésio Trocável (Mg2+); Alumínio Trocável (Al3+); Acidez Potencial (H+Al); Acidez Ativa (pH); Matéria Orgânica (MO); Soma de Bases (Sb); Saturação por Bases (V%); Saturação por Alumínio (m%); e Capacidade de Troca Catiônica (CTC).

Com os resultados dessa análise, o produtor poderá:

• Seguir uma correta recomendação de adubação e calagem;

• Evitar desequilíbrios nutricionais nas culturas;

• Evitar desperdício e gastos com insumos desnecessários;

• Planejar a compra de corretivos e fertilizantes, além de obter financiamento bancário;

• Minimizar danos ao meio ambiente;

• Escolher adequadamente variedades mais adaptadas às condições de fertilidade;

• Otimizar as respostas de produtividade das lavouras e com isso aumentar os lucros.

Reportagem: Divulgação/Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento