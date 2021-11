Perseguição termina com suspeito morto e dois presos na Zona Oeste do Rio

Uma perseguição entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito morto e outros dois presos, na manhã deste sábado (13), em Bangu, na Zona Oeste do Rio, ontem. Com os bandidos foram apreendidos um fuzil Ak47, duas pistolas, três frascos de drogas, três rádios comunicadores, quatro celulares e um veículo roubado.

A PM informou que agentes do 14º BPM (Bangu) receberam a denúncia de que três homens realizavam assaltos abordo de um veículo na Rua Porto Nacional. Ao chegarem ao local e darem ordem de parada para o carro, os criminosos atiraram contra a viatura, dando início ao confronto, seguido de perseguição.

Os militares relataram, ainda, que o carro do trio acabou batendo em um muro, e os três homens ficaram feridos. Todos foram socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas um deles não resistiu. Os outros dois foram atendidos, e logo depois, presos. A ocorrência foi encaminhada para a 34ªDP (Bangu).