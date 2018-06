Perseguição policial termina com três inocentes mortos em Duque de Caxias

Foto: Reprodução / Facebook / Whatsapp

Três pessoas morreram após serem atingidas por um carro Toyota Etios que fugia de policiais militares do 15º BPM (Caxias). O caso aconteceu na manhã de hoje, dia 14, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre as vítimas, estão: o cabo da PM Thiago Abraão Lopes da Silva, de 33 anos, e sua esposa Deise Tarquínio da Silva, que estava grávida. E um motorista de um carro Kia Cerato que estava estacionado e foi atingido pelos criminosos. Os três foram socorridos no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiram aos ferimentos.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (15) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.