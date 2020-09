Perseguição e tiroteio terminam com assaltantes presos em Caxias

Dois homens acusados de roubar um carro foram presos após perseguição com troca de tiros que começou em São João de Meriti, e terminou em Duque de Caxias, na última terça-feira. Policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) relataram que receberam ,um alerta de que um carro modelo Voyage preto havia acabado de ser roubado e foi visto na Estrada das Pedrinhas, Venda Velha, onde começou a perseguição. Quando o bando percebeu a aproximação dos PMs, efetuaram disparos.

A perseguição terminou após os bandidos perderem o controle e colidir com outro carro, e parar só depois de bater no muro de uma casa na Rua Bernardino Machado, em Caxias. Ninguém ficou ferido Com eles foram apreendidos R$ 900, um tablete de maconha, revólver calibre 38 mm e o veículo recuperado. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (Meriti).