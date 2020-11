Perseguição e tiroteio termina com um bandido morro em Mesquita

Um suspeito morreu e outros dois ficaram feridos após uma perseguição policial seguida de troca de tiros, na tarde de ontem, em Mesquita. Durante a ação, uma moradora também teria sido atingida por um dos disparos, mas a informação não havia sido confirmada pela polícia até o fechamento desta edição.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita), que realizava policiamento na região, suspeitou dos ocupantes de um veículo Elantra, cor prata, que era roubado e seguia na via Dutra. O motorista acelerou ao perceber que a viatura se aproximava para realizar abordagem.

Minutos antes, a PM teria sido alertada sobre um carro com as mesmas características que estava sendo usado em um arrastão. Começou então a perseguição e os bandidos atacaram os policiais a tiros, dando início a um intenso tiroteio. Na fuga, os criminosos entraram em Mesquita pela Avenida Coelho da Rocha, em Rocha Sobrinho. O veículo onde estava o grupo bateu num Fiat Uno, perdeu o controle, capotou e atingiu uma Kombi.

Um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os comparsas feridos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e, depois de serem medicados, encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada.

De favela do Subúrbio

Ainda segundo a corporação, os três criminosos, que são da comunidade de Acari, na Zona Norte do Rio, teriam planejamento roubar carros na Baixada Fluminense. Há informação de que outros criminosos integravam o bando que estava aterrorizando motoristas na via Dutra.

Homem é baleado em ação policial

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, um homem de 55 anos foi baleado no bairro Raul Veiga, durante uma troca de tiros. Testemunhas disseram que policiais começaram uma perseguição a suspeitos, que terminou na Praça Chico Mendes. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres. O estado de saúde do baleado não foi informado.

Reportagem: Antonio Carlos