Pela primeira vez em 8 meses, UTI de Covid tem taxa de ocupação abaixo de 90% em todos os estados, diz Fiocruz

Pela primeira vez em oito meses, nenhum estado brasileiro tem UTI de Covid com ocupação maior que 90%. É o que revela o último Boletim Observatório Covid-19 Fiocruz, publicado nesta quarta-feira (14). Essa taxa é referente aos leitos para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Para os pesquisadores, a redução é reflexo da nova fase da epidemia no país. Com a vacinação, o número de óbitos e internações diminuiu entre os grupos de risco ou grupos prioritários, como os idosos e portadores de doenças crônicas.

O estudo revela ainda tendência de queda nos indicadores de incidência e mortalidade por Covid-19 na semana de 4 a 10 de julho. Esta é a terceira queda consecutiva.

O número de casos e de óbitos vem caindo há três semanas, cerca de 2% ao dia, mas ainda segue em patamar alto. A taxa de letalidade está em torno de 3%, percentual considerado elevado.

Segundo os especialistas, “o arrefecimento mais duradouro da pandemia” depende das seguintes medidas:

avanço da campanha de vacinação;

adequação das práticas de vigilância em saúde;

reforço da atenção primária à saúde;

medidas de proteção individual, como o uso de máscaras e o distanciamento físico.

“É importante destacar que as vacinas disponíveis apresentam limites em relação ao bloqueio da

transmissão do vírus, que continua circulando com intensidade. As vacinas são especialmente efetivas

na prevenção de casos graves”, ressaltam.

Estados

Apenas quatro estados da Região Norte (Rondônia, Amazonas, Pará e Tocantins) e Goiás apresentaram

crescimento no indicador de ocupação de leitos.

Nordeste, Sudeste, Sul e Mato Grosso do Sul apresentam tendências de queda na taxa.