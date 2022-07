Pedreiro é morto a facadas ao tentar separar briga em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

O pedreiro Ailton Santos foi assassinado na noite do último sábado (23) no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após tentar separar uma briga de casal em um bar da região. Durante a discussão, a vítima foi golpeada duas vezes e morreu no local.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o assassino segurando um faca em punho, correndo na rua, momentos depois do crime. As imagens mostram que ele parece ameaçar outras pessoas no bairro.

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados e encontraram Ailton morto. O autor das facadas foi preso em flagrante e o objeto foi apreendido. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O corpo de Ailton foi enterrado no último domingo (24) no Cemitério Nossa Senhora da Graças. Ele deixa seis filhos e a esposa.