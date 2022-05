Pedófilo é preso durante Operação “Arcanjo II” da Polícia Federal na Baixada e no Rio

Agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um suspeito que teria abusado de crianças de seu convívio, filmado e fotografado os atos criminosos e depois compartilhado na internet em Magé, na Baixada Fluminense.

Ele foi um dos alvos da operação batizada de “Arcanjo II”, desencadeada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (25), no município e também Rio, contra o abuso sexual infantil. O objetivo é coibir o compartilhamento e a posse de imagens e vídeos com este tipo de conteúdo.

Na casa do suspeito foram encontrados vídeos e imagens com conteúdo de abuso infantil. Ele foi preso em flagrante e pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão. Na ação, foram apreendidos diversos itens, dentre eles fantasias, celulares, notebooks e pen-drives contendo os registros dos abusos sexuais e outros vestígios.

O inquérito foi instaurado a partir de informações oriundas da organização não-governamental National Center for Missing & Exploited Childen (NCMEC), sediada nos EUA, com atuação do Serviço de Repressão Contra Cromes de ódio e Pornografia Infantil (Sercopi).