Pedágio da Via Lagos, no RJ, fica mais caro a partir deste domingo

A partir deste domingo (1º), motoristas que passarem pela Via Lagos (RJ-124), que liga Rio Bonito a São Pedro D’Aldeia, na Região dos Lagos, vão pagar mais caro pelo pedágio. A tarifa básica passa dos atuais R$ 12,70 para R$ 14,70.

Já a tarifa básica com adicional, praticada entre 12h de sexta-feira e 12h de segunda-feira, sobe de R$ 21,10 para R$ 24,50.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do RJ (Agetransp) aprovou o reajuste anual de 15,75%.

Houve aumento também no pedágio da Rota 116 (RJ-116), a rodovia Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco, de 11,11%. Com isso,a tarifa básica do pedágio passa de R$ 6,30 para R$ 7,00, também a partir deste domingo.