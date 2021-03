Pedágio da Linha Amarela volta a ser cobrado na próxima sexta-feira 

A concessionária Lamsa anunciou hoje (9) que a cobrança do pedágio da Linha Amarela será reestabelecida a partir de 0h da próxima sexta-feira. O valor da tarifa, que será de R$7,20, é “fruto da suspensão, em fevereiro deste ano, da liminar que concedia à Lamsa o direito ao reajuste anual relativo a 2019, conforme o contrato de concessão“.

No último dia 05, a concessionária retomou integralmente a operação com os serviços médico, socorro mecânico, além da manutenção na via expressa. Por conta do trabalho, pode haver interdições parciais de algumas pistas nos períodos diurnos e noturnos. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização.

No dia 03 de março uma decisão do do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a encampação da via pela Prefeitura do Rio, que ocorreu em setembro. Uma audiência de conciliação sobre o tema foi marcada para o dia 16.