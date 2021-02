Pastor é indiciado por intolerância religiosa em Belford Roxo

O pastor da Igreja da Tenda dos Milagres, Gleidson Lima, acusado de profanar peças religiosas, foi indiciado ontem pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Ele chegou a registrar em um vídeo que circula nas redes sociais o momento em que destrói as peças. O caso aconteceu no bairro Vila Cláudia, em Belford Roxo.

No vídeo, é possível perceber que missionários acompanham de perto a ação criminosa. O pastor usa uma pedra para quebrar peças sagradas e desfaz as oferendas colocadas no chão. No registro ele diz: “quebrando em nome de Jesus”, “quebra de maldição”, “foi quebrado também essa oferenda em nome de Jesus”.