Pastor é assassinado dentro de igreja enquanto orava

DISTRITO FEDERAL – Um pastor de uma igreja evangélica foi morto a tiros durante culto, por volta das 10 horas do último domingo, em Águas Claras (DF). A Polícia Civil informou que Francisco Antônio dos Santos Marques, de 35 anos, estava ajoelhada e orando quando foi atingido. Testemunhas contaram que o autor dos disparos entrou no local e atirou nas costas da vítima. Uma mulher que também participava do culto foi baleada de raspão, no pé direito.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito ainda não foi identificado. Uma perícia já foi realizada no local e a mulher que ficou ferida foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).