Pastor acusado de violação sexual tem cartaz divulgada

O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou nesta quinta-feira (18), um cartaz que pede informações para ajudar a Polícia Civil a prender um pastor acusado de importunação sexual. Considerado foragido da Justiça, Fábio Henriques de Jesus, de 46 anos, é líder da Igreja Pentecostal Deus de Justiça, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Ele foi indiciado após Nayara Kelly Almeida, que frequentava a igreja do acusado, registrar um boletim de ocorrência no dia 31 de julho. A vítima contou que o pastor se aproveitou de um momento de oração, sugerida pelo próprio homem, que disse ter visto uma “obra de macumbaria” no filho da vítima. Assim

que percebeu o crime, o expulsou de sua casa e fez a denúncia.

Segundo investigações da 36ª DP (Santa Cruz), o religioso teria esfregado seu órgão sexual em Nayara no momento em que ela estava com os olhos fechados, durante a oração. O fato teria acontecido na presença do filho da vítima, de 3 anos.

Os agentes descobriram outras duas mulheres que relataram ter sido abusadas pelo criminoso. Contra o pastor, constavam outras três anotações criminais, todas envolvendo crimes sexuais. A Justiça decretou prisão preventiva contra Fábio.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do pastor Fábio Henriques através dos telefones (21) 2253 1177 e 0300-253-1177, pelo Whatsapp (21) 98849-6099, ou ainda, pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”.