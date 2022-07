Passeio Shopping, na Zona Oeste do Rio, recebe campanha de Adoção RJPET neste sábado

Neste sábado, 23 de julho, o passeio Shopping, localizado em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, vai receber a 1ª edição da Feira de Adoção “RJPET”. O evento, que acontece das 11h às 15h, vai incentivar o acolhimento responsável de cerca de 20 cães e gatos que estão em busca de um lar.

A campanha é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que é responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal. Além de incentivar a adoção, a Feira RJPET tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir maior qualidade de vida dos animais adotados.

De acordo com a Subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Camila Costa, o objetivo é realizar o máximo de eventos possíveis, para dar a esses animais o que eles merecem: um lar, carinho e muito amor.

“A campanha de adoção é uma iniciativa importante que pretende dar novos lares para esses animais que são abandonados. Dessa forma, damos oportunidade também aos protetores independentes e Ong’s de levarem seus animais, garantindo uma oportunidade a mais de adoção”, Camila Costa.

Para adotar um novo amigo de quatro patas durante a campanha, os interessados deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

Sobre a RJPET

A RJPET é uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

Feira de Adoção RJPET no Passeio Shopping

Data: 23 de julho – sábado

Horário: das 11h às 15h

Local: Passeio Shopping (2º piso)

Endereço: R. Viúva Dantas, 100 – Campo Grande, Rio de Janeiro