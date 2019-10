Passeio, Sacode ou Massacre? Mengão mete 5 a 0 no Grêmio e vai decidir Libertadores com River Plate

Edição: Jota Carvalho / Hora H

O Flamengo voltará a disputar uma final da Taça Libertadores 38 anos depois, o. Em partida realizada na noite desta quarta-feira (23), no Maracanã, a equipe rubro-negra goleou o Grêmio por 5 a 0 e se classificou para decidir a competição sul-americana.

O Rubro-negro vai enfrentar o River Plate,da Argentina, no dia 23 de novembro, no jogo único, em Santiago do Chile. O River já havia garantido a vaga ao eliminar o Boca Juniors, na outra semifinal. Os gols do Flamengo foram marcados por Gabigol (2), Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio.

Principais lances

Na reta final da primeira etapa, Bruno Henrique deu bom passe em profundidade para Gabigol, que chutou cruzado dentro da área. Paulo Victor espalmou, mas o mesmo Bruno Henrique estava na pequena área e empurrou, sem problemas, para o fundo da rede: 1 a 0 Flamengo.

Logo no início da segunda etapa, Arrascaeta cobrou escanteio que foi mal cortado por André. Gabigol aproveitou a sobra na entrada da área e colocou no ângulo de Paulo Victor. Era 2 a 0 para o Fla e classificação encaminhada. A bola ainda desviou em Pablo Marí antes de entrar no fundo da rede.

A pressão não parou por aí. Aos 8 minutos, o árbitro marcou pênalti de Pedro Geromel em Bruno Henrique. O lance gerou muita reclamação pelo lado gremista de que não houve um toque do zagueiro no atacante, mas a arbitragem não chegou a ir revisá-lo no vídeo. Na cobrança, Gabigol cobrou bem e ampliou: 3 a 0.

Aos 15, Gabriel Barbosa recebeu a bola cara a cara com o goleiro adversário e rolou para Bruno Henrique empurrar e marcar. O camisa 9, porém, estava impedido quando ganhou a bola, e o gol foi anulado pela arbitragem.

O quarto gol ainda viria mais tarde. Arrascaeta cobrou o escanteio na cabeça de Pablo Marí, que ganhou na marcação de Pedro Geromel e empurrou para o fundo da rede, ampliando e iniciando a goleada.

Mas não parou por aí. Quatro minutos depois, Éverton Ribeiro cobrou falta na entrada da área para Rodrigo Caio, livre de marcação, cabecear e colocar o quinto gol no placar do Maraca.

Agora, o Mengão enfrentará o River Plate, que eliminou o Boca Juniors na última terça-feira (22). Os xeneizes conseguiram vencer por 1 a 0 dentro da Bombonera, mas a vitória por 2 a 0 no Monumental garantiu os Millonarios na próxima fase da Libertadores.

Aplausos para os torcedores

A presença de quase 70 mil torcedores no Maracanã tornou a classificação ainda mais emblemática. A nação rubro-negra, que recebeu os jogadores com mosaico e apoiou muito durante os 90 minutos, recebeu os aplausos de Bruno Henrique.

– Humildade e trabalho são as palavras que eu posso usar para descrever hoje. E o carinho do torcedor com a gente é nítido. Eles são o nosso 12º jogador. São muito importante e merecedores dessa festa. Estão todos de parabéns pela vitória – disse o camisa 27, que projetou o confronto com o River Plate, em Santiago, no dia 23 de novembro.

– Vimos o jogo deles (contra o Boca Juniors), sabemos que será difícil. É o atual campeão da Libertadores. Tenho certeza que o Mister, como sempre tem feito, vai nos preparar sobre cada detalhe do River Plate para, fazermos uma grande partida.

A final será disputada dia 23 de novembro, às 17h30, no Estádio Nacional de Santiago, capital do Chile.

No próximo final de semana, porém, as duas equipes voltarão a se concentrar no Brasileiro, em sua 28ª rodada. No domingo (27), às 16h, o Grêmio receberá o Botafogo, em Porto Alegre. No mesmo dia, mas às 19h, o Fla recepcionará o CSA, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-BRA 5 x 0 GRÊMIO-BRA

Local: Maracanã, no RJ

Data/Hora: 23/10/2019 – 21h30

Árbitro: Patricio Lostau (Argentina)

Assistentes: Diego Bonfa (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Cartão Amarelo: Rodrigo Caio(Fla); Kanemann, Everton(Gre)

Gols: Bruno Henrique, aos 41 minutos do primeiro tempo; Gabigol no primeiro minuto e aos nove minutos do segundo; Pablo Mari aos 21 e Rodrigo Caio, aos 26 minutos da etapa final

>> Flamengo: Diego Alves, Rafinha , Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Piris da Motta); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

>> Grêmio: Paulo Victor, Paulo Miranda, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Diego Tardelli), Matheus Henrique, Michel e Alisson (Thaciano); Everton e André (Pepê). Técnico: Renato Gaúcho.

Fontes: Fox Sports e Gazeta Press

Crédito da foto: Miguel Schincariol/Getty Images

Legenda da foto: Bruno Henrique comemora o primeiro gol, aos 41 minutos do primeiro tempo