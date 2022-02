Passagens das linhas intermunicipais ficam mais caras a partir desta terça-feira

Autorização para o reajuste foi dada em uma portaria publicada pelo Detro

A partir do dia 1º de março, usuários das linhas intermunicipais do Rio vão pagar mais caro pela passagem de ônibus. O reajuste, autorizado em uma portaria publicada pelo Departamento Estadual de Transportes Rodoviários (Detro), na última sexta-feira (25), chega a 10%. Com o aumento, uma viagem em ônibus com ar-condicionado entre Alcântara (São Gonçalo) e Candelária no Centro do Rio, por exemplo, passa a custar R$ 22,45. Já um deslocamento entre Barra da Tijuca, na Zona na Oeste da cidade, e São João de Meriti sobe para R$ 9,50.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) também autorizou um reajuste nas tarifas do metrô. O valor é de R$ 6,80 a partir do dia 2 de abril.

Em nota, o governo do RJ informou que negocia um acordo para um valor menor, tanto para os usuários em geral como para aqueles que têm direito a tarifa-social, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Consulte os novos valores

No caso de linhas que interligam cidades que não são da Região Metropolitana, o reajuste autorizado é de 4,18%. Por sua vez, para linhas urbanas não metropolitanas fiscalizadas pelo Detro, o aumento será de 6,01%. A lista completa das linhas com os novos valores pode ser consultada no site (http://www.detro.rj.gov.br/uploads/portarias/PORTARIA%20FEV2022.pdf).