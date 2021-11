Passageiros deixam avião pela porta de emergência após pane

MATOGROSSO – Um vídeo mostra o momento de desespero em que os passageiros começaram a

correr para a saída de emergência e evacuar o avião pelo escorregador inflável na lateral, durante um

incidente em que a aeronave teve uma pane hoje (25).

O voo da Azul sairia do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de

Cuiabá, com destino a Guarulhos, em São Paulo. As imagens mostram o momento em que a aeronave

começa a ser evacuada, logo após as comissárias pedirem que os passageiros descessem. No

desespero, após ouvirem que o avião poderia explodir, segundo os passageiros, todos entraram em

pânico e começaram a correr em direção à saída de emergência.

Em seguida, o vídeo mostra um dos passageiros descendo pelo escorregador inflável. Pelo menos

cinco passageiros ficaram feridos ao descer pelo escorregador. Eles foram encaminhados para o

Pronto Socorro de Várzea Grande. Entre os passageiros, estava uma gestante, que está internada.

Segundo a Azul Linhas Aéreas, de todos os voos previstos para esta quinta-feira (25), apenas três

tiveram atraso após o ocorrido. O voo de Cuiabá à Guarulhos foi cancelado e alguns clientes foram

remanejados. A companhia já voltou a operar normalmente.

Após o incidente, a aeronave foi colocada à disposição da manutenção e a companhia está apurando

as causas da pane elétrica.

De acordo com funcionários do aeroporto, alguns passageiros teriam ficado feridos ao descer pelo

escorregador inflável do avião, modelo Airbus 320. A aeronave não chegou a decolar. O voo 2751

sairia de Cuiabá as 2h (horário local) e chegaria em São Paulo às 5h05.