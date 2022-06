Passageiro é assassinado com tiro na cabeça dentro do trem da SuperVia

Um homem foi executado com um tiro na cabeça dentro de um trem do ramal Santa Cruz, na altura de Deodoro, na Zona Norte do Rio, na tarde de segunda-feira (27).

Segundo relatos, ao parar na estação, o atirador teria levantado e disparado contra a vítima, que estava sentada. O Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil foram acionados. A Delegacia de Homicídios da Capital afirmou que foi ao local fazer a perícia.

A vítima, identificada como Jairo Jonatan, de 24 anos, era ex-militar e trabalhava como garçom no Maracanã. De acordo com relatos de redes sociais, o trem estava lotado no momento da execução e o autor dos disparos teria fugido em meio à multidão, que correu pela plataforma após os disparos.

Em nota, a SuperVia informou que o trem seguia de Santa Cruz (ramal Santa Cruz) para a Central do Brasil, na estação Deodoro. A concessionária acionou o Corpo de Bombeiros e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) para as providências necessárias.