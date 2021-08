Passa de 180 o número de mortos em atentado em Cabul

AFEGANISTÃO – O atentado terrorista do Estado Islâmico do Khorasan, na última quinta-feira, no aeroporto internacional de Cabul, capital afegã, deixou mais 180 mortos, incluindo 13 militares americanos. As redes de televisão CBS e CNN e o jornal “The New York Times” dizem que 170 afegãos morreram e ao menos 200 ficaram feridos, citando autoridades de saúde.

O Pentágono afirmou ontem que o ataque foi executado por um único homem-bomba, ao contrário do que foi informado, de que tinham sido “ao menos” duas explosões. O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, afirmou que dois cidadãos britânicos e o filho de um cidadão britânico foram mortos no ataque.

Possibilidade de novo ataque

As forças de segurança americanas estão em alerta para a possibilidade de mais ataques e estão compartilhando informações com o Talibã nos postos de controle do aeroporto. A informação foi dada pelo general Kenneth “Frank” McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, órgão responsável pelas operações militares no Oriente Médio, inclusive o Afeganistão.

Apesar do atentado e do novo alerta, os voos de retirada de estrangeiros e afegãos não pararam. Cerca de 12,5 mil pessoas foram evacuadas na no dia do atentado, elevando o total para 105 mil, segundo a Casa Branca.

A explosão ocorreu perto do portão Abadia, onde a segurança é feita pelos EUA, e o ataque foi assumido pelo braço afegão do Estado Islâmico (EI-K), um grupo extremista rival do Talibã. Segundo informações, um homem-bomba e homens armados atacaram afegãos que se aglomeravam no portão e também soldados americanos que faziam a triagem de evacuação.