Partido de Jair Bolsonaro pedirá investigação ao TSE sobre invasão de site

Hackers tentam sabotar convenção que irá oficializar candidatura de Bolsonaro no Rio

O PL diz que entrará com uma representação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para pedir a investigação de inscrições possivelmente falsas para a convenção partidária do próximo domingo (24). No evento, será oficializada a chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do general Braga Netto (PL).

O partido já havia anunciada o cancelamento de 40.000 inscrições consideradas “falsas” e o armazenamento “para eventuais medidas legais” dos IPs, número de identificação de dispositivos ou redes, de quem teria cometido as ações.

“O PL está entrando com representação junto ao TSE para investigar e punir os responsáveis pela invasão ao site do partido desde ontem”, afirmou a assessoria. A organização do evento disse que “foram descobertas fraudes e tentativa de hackeamento”. Também afirmam que os IPs de quem cometeu os supostos ataques serão encaminhados à Justiça.

A convenção será no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho, na Zona Norte do Rio. O ato é aberto ao público, mas exige inscrição online. Na última terça-feira (19), a página do Sympla, plataforma na qual é possível se inscrever para a convenção, estava fora do ar. O motivo foi o alto número de acessos.