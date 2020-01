Parque Suécia em Belford Roxo terá Praça da Riqueza revitalizada

A população do Parque Suécia, em Belford Roxo, está comemorando. A região vai ganhar uma área de lazer novinha. No lugar de poeira e brinquedos antigos e deteriorados, a Prefeitura irá instalar uma nova estrutura para levar lazer à região. Situada na Avenida dos Colonizadores, a Praça da Riqueza será totalmente revitalizada no padrão das demais já inauguradas no município. A indicação legislativa para a construção da praça é do vereador Jadinho do Pica- pau.

Em uma área de pouco mais de 120 m², a praça terá atrativos como mesas com cadeiras para jogos, quiosque, parque infantil, academia para terceira idade ao ar livre e uma quadra poliesportiva. Além disso, o projeto conta com bancos feitos de fibra ecológica, um trabalho completo de paisagismo, um ponto de ônibus em uma das extremidades, lixeiras, iluminação em led e um calçadão com blocos de cimento intertravados.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou o local acompanhado do vereador Jadinho do Pica- pau onde pôde conferir de perto o projeto da obra. “É muito importante que a comunidade tenha um local que leve conforto para os mais idosos e diversão para os jovens”, resumiu o prefeito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura da Belford Roxo