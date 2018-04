Parque São José: prefeito de Belford Roxo entrega Estrada Aníbal da Mota recapeada

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Cansados de conviverem com o abandono ao longo dos anos, moradores do Parque São José têm motivos para comemorar. É que a Prefeitura de Belford Roxo recapeou os cerca de 3 km da Estrada Aníbal da Mota, que liga o bairro a Duque de Caxias. O prefeito Wagner Carneiro dos Santos, Waguinho, entregou a via totalmente reformada. Durante a caminhada no bairro, o prefeito anunciou ainda que o município está com mais de 80 frentes de obras, incluindo a construção de 29 postos de saúde, 28 creches e 11 escolas.

