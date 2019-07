Parque São José ganhará creche com capacidade para 400 alunos em Belford Roxo

O prefeito Waguinho, que visitou as obras ao lado do secretário de Educação, aproveitou para anunciar a unidade será inaugurada no dia 19 de agosto

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho, visitou o local que está em seus retoques finais onde funcionará uma nova creche no bairro Parque São José. No espaço, situado na Estrada Aníbal da Motta, onde funcionava a antiga Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) agora dará espaço para cerca de 400 crianças iniciarem seus estudos em dois turnos.

De manhã as aulas serão para a educação infantil e à tarde para o primeiro segmento. O prefeito aproveitou para anunciar ainda a data de inauguração que será no dia 19 de agosto. Além da creche, serão entregues também a Praça Mauá, a Rua Jovelino Smith e o posto de saúde que fica atrás da unidade escolar.

A nova unidade escolar vai contar com 12 salas, sendo elas da educação infantil, primeiro segmento, de reunião, dos professores, multiuso, e do maternal, além de banheiros para meninas e meninos, almoxarifado, diretoria, lavanderia/rouparia, berçário, fraldário, lactário, secretaria, pátio, despensa, refeitório e cozinha.

Indicação parlamentar

Ao lado dos vereadores Jadinho do Pica-Pau e Nuna, o prefeito Waguinho lembrou que a obra foi uma indicação dos dois parlamentares. “Vamos inaugurar no dia 19 de agosto um pacote de obras. Lembrando que a Aníbal da Motta já foi asfaltada. As mamães e papais do bairro vão ganhar um presentaço, aonde suas crianças serão acolhidas, e assim todas as famílias também”, exaltou Waguinho, acrescentando que visitou na semana passada o bairro Jardim Redentor e anunciou a data de inauguração do posto de saúde. “Esse é um governo que veio para fazer mudanças que o povo esperou por anos e também levar dignidade para a população”, afirmou.

“Isso demonstra o compromisso e a seriedade que o prefeito Waguinho tem com a educação. O Parque São José é grande e não tinha uma creche municipal. A mais próxima fica no Wona ou Vasco. Passaram vários governos e ninguém teve a sensibilidade de trazer para o bairro um equipamento tão importante que é uma creche para garantir o direito à educação das nossas crianças. Ela também é um aparelho social, pois as famílias precisam deixar as crianças na creche possam trabalhar e ter aonde deixar seus filhos”, complementou o secretário de Educação, Denis Macedo. Essa semana será anunciada as matrículas para a nova unidade. “Os responsáveis interessados devem se encaminhar à Escola Municipal Albertino Lopes e fazer a matrícula lá para que seus filhos possam estudar na nova creche em agosto”, informou Denis.

Agradecimento por mais uma obra

O vereador Jadinho do Pica-Pau aproveitou para agradecer ao prefeito por mais essa obra. “Os moradores reivindicam essa creche desde o meu primeiro mandato. Conversei com o prefeito e ele prontamente viu que tinha que ser feito e hoje já temos uma data para inauguração. Só tenho que agradecer, não só pela creche, mas também pela praça, a rua e o posto, além do recapeamento da Aníbal da Motta, as calçadas que também foram feitas e os morros que estão sendo concretados. Tudo que o prefeito Waguinho prometeu, está fazendo e é o povo que ganha com tudo isso”, destacou o vereador.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo