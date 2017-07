Parentes de PMs assassinados fazem manifestação em Nova Iguaçu

Parentes de PMs assassinados fizeram uma manifestação na manhã desta quarta-feira (26) em frente à prefeitura de Nova Iguaçu. O objetivo era chamar a atenção para o grande número de policiais assassinados no estado do Rio.

Segundo dados da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, dos 91 PMs mortos no estado em 2017, 27 foram assassinados na Baixada Fluminense – o que representa 30% do total de vítimas.

Dos 91 policiais militares assassinados no Estado do Rio em 2017, 27 foram mortos na Baixada Fluminense. O número superou o total de PMs vítimas de criminosos na região em todo o ano de 2016. No ano passado, foram 22 mortos.