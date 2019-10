Parceria pela recuperação da Automóvel Clube em Belford Roxo

O trabalho faz parte de um convênio assinado entre a Prefeitura e o DER-RJ com validade de três anos e tem como meta a reforma de várias vias estaduais que atravessam o município

A Prefeitura de Belford Roxo e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RJ) iniciaram ontem a recuperação da Avenida Automóvel Clube (RJ-085). O trabalho faz parte de um convênio assinado recentemente entre o governo municipal e o órgão estadual. O acordo tem validade de três anos e tem como meta a reforma de várias vias estaduais que atravessam o município.

Segundo o vice-presidente do DER, Raul Marques Franzeres, ficou definido no convênio que serão executados serviços de troca de pavimento, tapa-buraco, drenagem e sinalização horizontal e vertical. Um trecho de aproximadamente quatro quilômetros de extensão, e que liga a localidade Três Setas ao bairro Jardim Redentor, começou a ser recuperado e o trabalho deverá estar concluído em três meses.

“Essa união do estado e governo municipal é muito importante para o município. Só esse trecho da via beneficiará a vida de muita gente que reside ou trafega pelos bairros parque São José, Jardim Ideal 2, Jardim Redentor e outras localidades”, ressaltou o secretário de Obras de Belford Roxo, Odair Cunha.

Convênio entre as esferas municipal e estadual

A Prefeitura de Belford Roxo e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RJ) iniciaram ontem a recuperação da Avenida Automóvel Clube (RJ-085). O trabalho faz parte de um convênio assinado recentemente entre o governo municipal e o órgão estadual. O deputado estadual Márcio Canella, autor do pedido que originou o convênio, participou do primeiro dia de trabalho na RJ-085. Acompanhado por vereadores e simpatizantes, Canella percorreu a pé um trecho da via que está em obra e em um determinado momento o parlamentar falou sobre o acordo.

“Esse acerto entre o município e o estado trará muitas melhorias para Belford Roxo. A Avenida Automóvel Clube e outras vias estaduais que cortam a Cidade serão totalmente recuperadas e recapeadas. Em meu nome e do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, quero agradecer ao governador Wilson Witzel e ao presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), deputado André Ceciliano, pelo apoio”, enfatizou.

Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo