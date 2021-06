Parceria garante R$ 100 milhões em obras para Japeri

Uma semana após afirmar em discurso na cidade que a campanha já passou e que agora é necessário “dar as mãos para fazer o melhor pela a cidade e para a cidade”, o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, dá mostras de que a afirmação é para valer.

É o que está à vista numa parceria que vai garantir para Japeri, município mais carente da Baixada Fluminense, um pacote de R$ 100 milhões para realização de obras de infraestrutura através do governo estadual.

Ceciliano está afinadíssimo com a prefeita Fernanda Ontiveros, e antes mesmo de dicursar na solenidade de implantação do programa Segurança Presente, já havia acionado o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que, através de convênio com a Prefeitura, vai realizar obras em 13 bairros de Japeri, contemplando com pavimentação e drenagem 50 ruas nos bairros Nova Belém, Chacrinha, Santa Amélia, Aljezur, Vila Laranjal, Tricampeão, São Sebastião, Jardim Delamare, Jardim Belo Horizonte, Santa Terezinha, Santa Inês, Mucajá e Morro da Caixa D’Água.

“Esse alinhamento com governo do estado através do presidente da Alerj vai favorecer bastante a nossa população”, diz a prefeita Fernanda Ontiveros.

Reportagem: Elizeu Pires