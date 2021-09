Parceria entre Governo do Estado e São João de Meriti vai inaugurar sala ‘Priscila Belfort’

A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da superintendente de Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas, Jovita Belfort, vai inaugurar em São João de Meriti a sala que levará o nome da filha dela, Priscila Belfort, desaparecida há 17 anos.

Hoje, funcionários e técnicos da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, que atuarão na sala, foram treinados pela equipe da superintendente. Vale ressaltar que, dentro dos próximos meses, o município poderá ter a primeira Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Baixada.

O Brasil possui apenas uma Superintendência de Desaparecidos, que fica localizada no Estado do Rio de Janeiro. O subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa, ressaltou a importância dessa ação da Prefeitura e afirmou que São João de Meriti pode ser pioneiro nessa iniciativa voltada para esse público.

A superintendente também falou sobre o quanto é fundamental esse trabalho realizado juntamente com a Prefeitura de São João de Meriti e que após as ações de conscientização as estatísticas de pessoas desaparecidas no município reduziu. Ela se emocionou durante a entrevista após falar sobre a filha e deixou um pedido aos governantes e à sociedade civil para que não deixem de olhar pelos oprimidos, pois uma pessoa em situação de rua ou em vulnerabilidade social pode ser o familiar desaparecido de alguém.