Paramilitar é grampeado ao tentar extorquir R$ 2 milhões de prefeito

Agentes da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, na última sexta-feira (8), um homem de 30 anos acusado de extorsão. Ele foi detido após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo as investigações, o homem é acusado de extorquir o prefeito da cidade de Porto Real, região Sul Fluminense, no ano de 2019. Ele também é apontado como um dos chefes da milícia que atua na região da Taquara, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde foi localizado e detido. O preso comandava um esquema de agiotagem, onde ameaçava moradores devedores com uso de arma de fogo.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça com base em uma investigação realizada por agentes da da 100ª DP (Porto Real) . Após os procedimentos de praxe, o acusado foi encaminhado para o sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça.