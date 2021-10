Paraíba do Sul recebe o Selo ‘Pet Friendly’ do governo do estado

A iniciativa foi idealizada pelo secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz

No último domingo (17)), o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, e o superintendente estadual de Agricultura, Tiago Martins, participaram da primeira edição do EcoDog, promovido pela secretaria municipal de Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Andrade, que contou com quase 90 cães.

Idealizado por Marcelo Queiroz, o Selo Amigos dos Animais foi entregue aos estabelecimentos: Ração em Casa, Mania Sapatilha, Belle Semi Jóais e Belle Bijou, Lojas Vivah e Meet Informática.

Além de certificar o Parque de Águas Minerais Salutaris, principal atrativo turístico do município, como o 1º local público da região Centro Sul Fluminense, com o selo.

RJPET lança plano de campanha de adoção animal

Tendo em vista o cenário de abandono de animais, o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET), acaba de lançar uma campanha abrangendo todo o estado com feiras de adoções.

“Iniciamos nossas campanhas de adoção no Município do Rio de Janeiro e, desde então, contabilizamos cerca de 200 animais adotados. Levar as campanhas para o interior é fruto de um trabalho em parceria com as Prefeituras que, com certeza, dará muitos novos lares aos cães e gatos do nosso estado! A ideia é levar campanhas de adoção e conscientização a todos os 92 municípios”, explicou o secretário.

No domingo (24) , o secretário participará de duas feiras: no município de Porto Real, no Sul Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Vigilância Sanitária. O evento visa a adoção responsável no município, onde a população encontrará cães e gatos, filhotes e adultos.

Na ocasião, acontecerá o lançamento do Selo PET Friendly – Amigo dos Animais. Por meio do projeto, os estabelecimentos comerciais serão certificados junto ao Governo do Estado, em relação à permanência dos animais de estimação, junto a seus tutores no local.

São Gonçalo

A segunda feira de adoção será no Jardim Partage Shopping em São Gonçalo, na Região Metropolitana, onde mais de 100 animais entre cães e gatos estarão disponíveis para quem tiver o sonho de levar para casa um amigo de quatro patas.