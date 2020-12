Pandemia: Estado e Prefeitura do Rio anunciam medidas de enfrentamento

O governador em exercício Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciaram, na última sexta-feira, novas medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Entre elas, estão a abertura de 386 leitos exclusivos para tratamento de pacientes da doença no estado, o reforço às ações de fiscalização para conter aglomerações em eventos, a suspensão de cirurgias eletivas de baixo risco e a oferta de tomógrafos para diagnóstico da Covid-19. Durante entrevista coletiva, no Palácio Guanabara, o governador informou ainda que o estado fechará o ano com saldo positivo de R$ 600 milhões e que esse montante estará reservado para compra emergencial de vacinas contra a Covid-19.

Do total de novas vagas para pacientes da doença, 91 já estão disponíveis na rede de saúde estadual. Até o dia 18 de dezembro, serão mais 130 leitos. Os demais serão de hospitais das redes federal e municipal.

Funcionamento de shoppings

Também foi anunciado que shoppings e centros comerciais estão autorizados a funcionar 24 horas. A medida busca reduzir a chance de aglomerações nos estabelecimentos e no transporte público, sobretudo no período de festas de fim de ano.

Claudio Castro fez um apelo aos empresários, comerciantes e também à população para que reforcem os protocolos de segurança e saúde. “A pandemia não foi embora, nós vivemos um ano extremamente difícil. Precisamos que o setor produtivo (shoppings, mercados, bares, restaurantes e meios de transporte) se conscientize que, para não haver retrocesso, temos que assumir as nossas responsabilidades. Isso significa fazer distanciamento, fazer o uso de máscara, de álcool gel, a sanitização também é fundamental. Peço também à população em geral que, por favor, evite aglomerações e use a máscara. Essa é uma responsabilidade de todos nós”, afirmou.

Ideal para o diagnóstico da Covid-19, o Governo do Estado disponibiliza nove tomógrafos que passam a realizar exames de maneira ininterrupta. A medida passa a valer para unidades de saúde de sete cidades de diferentes regiões, incluindo três na capital.

Abertura de 50 leitos de UTI

Além dos equipamento do Estado, o prefeito Marcelo Crivella informou ainda que tomógrafos do município estarão disponíveis 24 horas por dias nas unidades de saúde da Prefeitura do Rio. Também ficou decidida a abertura de 50 leitos de UTI e 170 leitos de enfermaria nos próximos 15 dias. O prefeito aproveitou para reiterar o apelo feito pelo governador em exercício de que é preciso redobrar os cuidados durante a pandemia.

“Me junto ao governador Cláudio Castro no apelo de que é fundamental que continuemos seguindo os protocolos para evitar a disseminação do vírus. Se as pessoas não usam máscara, não ajudam em nada o poder público”, disse.

Ao anunciar que o estado fechará 2020 com R$ 600 milhões em caixa, o governador em exercício destacou que o objetivo é que esse recurso seja utilizado para a compra de vacinas, assim que houver liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Tomógrafos

Os nove tomógrafos estaduais que passam a funcionar 24 hora por dia ficam nas seguintes unidades de saúde: Hospital Estadual Roberto Chabo (Araruama), Hospital Estadual dos Lagos (Saquarema), Hospital Estadual Zilda Arns (Volta Redonda), Hospital Estadual Alberto Torres (São Gonçalo), Hospital Estadual Azevedo Lima (Niterói), Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Duque de Caxias), e Hospital Estadual Carlos Chagas, Hospital Estadual Getúlio Vargas e um tomógrafo móvel (Rio de Janeiro).

Testagem

Além da abertura de leitos, fiscalização mais dura, transparência na divulgação de dados relacionados à regulação de leitos e ações de conscientização, o Governo do Rio de Janeiro já ampliou a testagem por RT-PCR. Os exames podem ser agendados em três centros: no Hospital Estadual Alberto Torres e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Colubandê, em São Gonçalo; e no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns, em Volta Redonda.