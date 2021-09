Pancadaria e armas apontadas em saída de show em Duque de Caxias

A Polícia Militar apura através de um inquérito interno se havia a presença de PMs de folga em uma pancadaria generalizada após um show em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último domingo. A confusão, que teve até pistolas apontadas para a cara de um dos envolvidos, aconteceu após a apresentação do rapper Orochi no espaço Sítio Primavera, no Jardim Primavera.

Um vídeo mostra pelo menos 15 homens trocando socos e pelo menos dois deles com armas apontadas para outras pessoas. As imagens mostram uma equipe da PM tentando controlar o tumulto. O militares já foram ouvidos para o IPM (Inquérito Policial Militar).

Um dos homens armados vestia uma camiseta escrita ‘apoio de eventos’ nas costas. A organização do show negou que os envolvidos na confusão fizessem parte da equipe.