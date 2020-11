Palestras encerram Outubro Rosa em hospital de Belford Roxo

Jota Carvalho

Para marcar o encerramento do Outubro Rosa na unidade de Belford Roxo, o Hospital Fluminense, conveniado com a Prefeitura, realizou na última sexta-feira (30-10), um dia repleto de informações com palestras. O evento contou com a participação de médicos e outros profissionais da unidade além do diretor geral, Leandro Santoro, o gerente médico, Raphael Abdala, a deputada federal Daniela do Waguinho, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, a secretária da Mulher, Priscila Musser, o procurador geral, Fabrício de Almeida e a chefe de gabinete, Renata Almeida.

Três palestras com os temas: “Mitos e verdades do câncer de mama”; “O diagnóstico médico do câncer de mama”; e “Os benefícios da alimentação saudável da saúde da mulher”, foram ministradas pelos médicos Mariana Gonçalves, Matheus Boechat e Jéssica. “O evento foi para o encerramento do mês de conscientização, mas a campanha continua e o cuidado também”, resumiu o diretor geral Santoro que ainda informou que desde a inauguração da ala adulta já foram mais de 14 mil atendimentos e mais de 200 mil exames realizados.

De acordo com a deputada federal Daniela do Waguinho, essas ações precisam acontecer para que os governos estejam atentos e disponibilizem o atendimento adequado. “Estou apenas há um ano e oito meses no mandato e me dedico bastante para a saúde da mulher. O melhor cuidado é a prevenção. Então o cuidado deve ser contínuo”, destacou a deputada. O secretário de Saúde, Christian Vieira, destacou os avanços em Belford Roxo. “A cidade nunca teve esse suporte antes. A prevenção é muito importante”, resumiu o secretário, acrescentando que Belford Roxo já ultrapassou a marca dos 70 mil testes rápidos de covid-19.

“Tudo o que os moradores necessitam, o município tem, desde exames a atendimentos”, disse a chefe de gabinete Renata Almeida. A Clínica da Mulher foi uma grande aliada no Outubro Rosa, principalmente com as demandas livres de mamografia e preventivo durante todo o mês.