Palácio Guanabara abriu as portas para abençoar os animais

Em uma celebração especial, no jardim de inverno do Palácio Guanabara, realizada no início de segunda-feira (04), onde é comemorado o dia de São Francisco de Assis, dezenas de animais foram abençoados em uma cerimônia aberta ao público.

São Francisco de Assis é o santo padroeiro protetor dos animais, e está despertando no mundo a necessidade de cuidar da natureza e dos animais.

A programação foi fruto da parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal e RioSolidario. Este ano, pela primeira vez, o palácio Guanabara abriu as portas para essa celebração.

“Esse é um dos dias do ano mais importantes para quem ama os animais, e celebrado em um local simbólico para os cariocas. Importante falar também que hoje o palácio está de portas abertas para a população, uma iniciativa do governador Cláudio Castro, mostrando principalmente a importância das

políticas públicas que estão sendo feitas com os bichinhos. Em breve, a Subsecretaria Estadual de Proteção Animal colocará em pratica o projeto de controle de zoonoses em todo estado. Obrigada a todos que participaram desse evento com seus animais,’, disse o secretário Marcelo Queiroz.

Além do público com seus animais, a primeira-dama do estado, Analine Castro, também esteve presente na cerimônia de benção, e citou uma frase, que segundo ela, é uma de suas preferidas.

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Gosto muito dessa frase do nosso protetor dos animais São Francisco de Assis. E é com ela que eu agradeço todo o empenho da Secretaria de Agricultura com os bichinhos do nosso estado”, disse Analine Castro.

Ela acrescentou ainda que “quando a vontade de realizar é grande e as parcerias fortalecidas, tudo é possível. Obrigada também todo o carinho com o RioSolidario, estamos cada vez mais unidos dialogando e mobilizando a solidariedade com projetos sociais para cuidarmos de quem precisa. Receber hoje no Palácio Guanabara o mais puro amor, leve e sincero dos animais para que a vida deles sejam abençoadas

é motivo de muita alegria”.

A design, Erika Flores, de 30 anos, sempre teve animais, mas essa foi a primeira vez que participou de uma benção. “Fiquei muito feliz com a oportunidade de participar desse evento no Palacio Guanabara. Sempre tivemos gatos em casa, até hoje, e são bichinhos mais ariscos pra sair de, agora que tenho o Nicolas, meu cachorrinho de 8 meses, não perdi a oportunidade tão importante de abençoá-lo, e assim, com muita fé, abençoar meus gatos: Nina, Bella Flora, Max e Canela que ficaram em casa”, disse a design.

O evento seguiu todos os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos.