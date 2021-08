Pais e alunos da rede de ensino de Japeri cobram a volta das aulas presenciais e o kit alimentação 

Futuro de incerteza em Japeri

Os cerca de 15 mil alunos das 30 escolas da rede municipal de ensino de Japeri enfrentam um futuro de incerteza. O retorno às aulas presenciais que estava previsto para hoje (16) não aconteceu. Pais e responsáveis reclamam que também não há aula on-line e que a prefeitura não entrega o kit alimentação há quatro meses.

Uma reportagem do jornalismo da TV Globo, exibida ontem no RJ1, conversou com um grupo de mães da Escola Municipal Bernardino de Mello. Elas alegam que o retorno às salas de aula foi cancelado por causa da bandeira vermelha, que indica risco alto para a Covid-19.

Entretanto, as mães cobram um posicionamento da prefeitura em relação ao ensino remoto e também à entrega dos kits. “As crianças estão em casa sem fazer nada. Se estivessem na escola, estariam aprendendo com as professoras, porque elas sabem ensinar. A gente pode dar um apoio. Mas e aí, como fica o futuro dos nossos filhos?”, pergunta Ana Carolina Correia, mãe de um dos alunos, acrescentando que a escola entrega atividade para realizar em casa quando têm problemas de conexão com a internet. “O questão é que não tem quem vai ensinar”, diz.

Definição no Ministério Público

Ainda de acordo com as mães, muitas famílias estão passando necessidade por causa da pandemia. E que o kit alimentação, embora seja pouco, faz falta porque muitos estão necessitando dessa ajuda da prefeitura.

A Secretaria de Comunicação Social do governo de Fernanda Ontiveros (PDT) informou ao jornalismo da TV Globo que nos próximos dias uma reunião no Ministério Público do Rio de Janeiro irá definir a situação.