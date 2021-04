Painéis do Revitaliz’Art no drive-thru de vacinação

Os mesquitenses que optam por se vacinar contra covid-19 no drive-thru do Paço Municipal podem, no caminho, contemplar uma exposição artística. Isso porque 12 painéis grafitados no Projeto Revitaliz’Art estão no percurso interno do drive-thru, depois que o usuário passa pela entrada, realizada pela Avenida Brasil. A intenção é proporcionar um pouco de arte e cultura, enquanto os munícipes aguardam o tão esperado momento de se imunizarem.

O Subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues destaca a importância da iniciativa. “Queremos promover entretenimento durante esse tempo, amenizando um pouco a ansiedade daqueles que irão se vacinar. Além disso, estimula o sentimento de pertencimento e identificação do munícipe através desse projeto”, analisa.

Desde 2017, o projeto Revitaliz’Art permite que artistas trabalhem a ressignificação dos espaços públicos em Mesquita, a partir de atividades como o grafite. A estreia foi na Estrada Feliciano Sodré, com um extenso mural de arte urbana. Alguns dos grafites exibidos no corredor do drive-thru são assinados pelos artistas Acme, Fiteart, Marcelo Ment, Sérgio Lídio e Enivo.

>> Novidades em abril – Vale ressaltar que, a partir do mês de abril, além de ganhar mais um posto de vacinação, Mesquita também passou a vacinar aos sábados. No entanto, este dia é reservado para uma repescagem, ou seja, direcionado a quem já foi chamado para ser vacinado, mas perdeu a data. Isso vale para os três pontos de imunização da cidade. E, assim como nos outros dias, os mesquitenses podem agendar a vacina contra covid-19 pelo site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.br, sempre das 7h às 22h da data anterior à vacina.