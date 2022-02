Pai é morto e bebê de 1 ano e 11 meses leva tiro no ES

Um homem identificado como Wellington Pinheiro de Jesus, de 22 anos, foi assassinado e o filho dele, um bebê de um ano e 11 meses, baleado, na madrugada de ontem (21), em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu quando ele dormia com a esposa e os três filhos em um mesmo quarto na casa da família, na região de Araribóia. Neste momento, o assassino se aproximou da janela e atirou.

“Possivelmente, o suspeito chegou pela janela e efetuou um disparo, que atingiu o tórax do pai e acabou atingindo a criança também”, informou o delegado Rafael Caliman, responsável pelas investigações.

O bebê foi socorrido e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica do Hospital Maternidade São José, em Colatina. O seu estado de saúde não foi informado.

O delegado contou ainda que a família havia se mudado há pouco tempo da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, para Vila Valério. A polícia trabalha com a hipótese de execução. As investigações continuarão sendo feitas.