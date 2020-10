Pai e filho são executados dentro de casa em Rio das Ostras

Dois homens foram assassinados na tarde da última sexta-feira, em Rocha Leão, distrito de Rio das Ostras, Região dos Lagos. A Polícia Militar informou que os crimes ocorreram por volta das 15h. A primeira vítima, Plínio de Almeida Bonfim, de 27 anos foi morto com 7 tiros calibre 9mm em sua casa, na Rua Projetada, que fica na Rodovia Governador Mario Covas na BR-101. A segunda vítima, o pai identificado como Pedro Saúde Bonfim, de 58 anos, morto na Rua Prefeito Cláudio Ribeiro, em Rocha Leão. Ele trabalhava como Gari e morreu com o uniforme da empresa.

Pedro havia sido preso há 16 dias, suspeito de assediar uma menor de idade, de 12 anos, o crime aconteceu no dia 8 de outubro em Rocha Leão, a avó foi quem denunciou o caso à polícia.

Segundo a polícia, os moradores não quiseram comentar sobre as mortes, até o momento ninguém foi preso. Policiais que integram a equipe do PROEIS do município, devem tentar ouvir os moradores da localidade para descobrir a autoria dos crimes. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Policia de Rio das Ostras.