Pai do ‘Louro José’, Tom Veiga será enterrado em São Paulo nesta quarta-feira

‘Louro José’ teve um AVC provocado por um aneurisma. Cerimônia será restrita à família/Reprodução

O corpo do ator Tom Veiga, que tinha 47 anos, será velado no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, hoje. A cerimônia será restrita apenas à família. Depois, o intérprete de Louro José será levado a São Paulo, onde será sepultado, amanhã.

Tom foi encontrado morto no último domingo em sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, pelo ator e amigo André Marques. A causa foi um acidente vascular cerebral (AVC), em decorrência de um aneurisma. O artista morreu no dia em que uma das filhas completou 15 anos. Ele tinha outros três filhos. A morte é investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca.

Apresentadora se emociona

Na manhã de ontem, durante o programa “Mais Você”, a apresentadora Ana Maria Braga chorou diversas vezes. Muito emocionada, ela destacou a relação de mãe e filho entre os dois. “É um filho amado que esteve ao meu lado nos últimos 25 anos, que deu vida a uma ideia. Como é bom você ter ideia na vida e, de repente, se transformar em uma realidade. Estou perdendo um grande amigo, um menino que a gente nunca discutiu. E, com ele, foi junto o meu filho”, disse Ana.

Amigos e famosos também prestaram homenagens durante o programa especial. Entre eles André Marques, que estava bastante emocionado, e integrantes da equipe do “Mais Você”.

AVC é uma uma das principais causas de morte

De acordo com o Ministério da Saúde, o acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte e internações no mundo. O problema ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia de uma área cerebral. De acordo com

O aneurisma é uma das causas para um AVC, trata-se da dilatação anormal de uma artéria. Segundo o Ministério da Saúde, os aneurismas podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração, do rim ou do abdômen. Os do tipo cerebral e da aorta torácica e abdominal apresentam altas taxas de mortalidade.